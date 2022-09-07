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7 сентября, 10:38

Карпин: «Тренерский штаб сборной России рад возможности вновь собраться и провести полноценный сбор»

Иван Торопцев
Корреспондент
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от предстоящего сентябрьского сбора национальной команды.

Сегодня, 7 сентября, стало известно, что 24 сентября российская сборная проведет товарищеский матч против Киргизии на выезде.

«Тренерский штаб национальной команды России рад возможности вновь собраться и провести полноценный сбор. В ближайшее время мы объявим расширенный список игроков, которые будут вызваны в сборную, и опубликуем график работы команды», — приводит официальный сайт РФС слова Карпина.

Помимо товарищеского матча с Киргизией в сентябре, у сборной России запланирована игра против Ирана в ноябре. Также РФС ведет переговоры об организации третьей товарищеской встречи этой осенью. По информации «СЭ», вероятным соперником россиян станет сборная Боснии.

Источник: https://www.rfs.ru/news/216617
Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
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