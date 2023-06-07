Смолов о незабитом пенальти Хорватии: «Если бы была возможность перебить — никогда в жизни бы так не ударил»

Нападающий «Динамо» Федор Смолов извинился перед болельщиками за промах в серии пенальти матча 1/4 финала ЧМ-2018 против Хорватии.

Россияне уступили в той серии пенальти со счетом 3:4 и не смогли выйти в полуфинал домашнего чемпионата мира.

«Первая мысль, когда вспоминаю ЧМ-2018 в России? Что я его провалил, что карьера могла пойти по-другому, наверное. Какие главные моменты с того турнира в памяти? Очевидно, пенальти в матче с Хорватией с точки зрения резонанса и последствий. Но я не назову пенальти своим основным провалом. Я провалил чемпионат мира еще до пенальти. Я не был основным игроком, не забил. Кстати, с хорватами, помню, что вышел более-менее о'кей. Потому что с Испанией я выполнял тренерскую установку, мы отбивались. Я считаю себя причастным к успеху сборной. Если мне предоставят возможность перебить этот пенальти — я так не пробью никогда в жизни, очевидно. Моя реакция тогда — я не понимал, что происходит. В голове был вопрос: «За что?».

Извиняюсь перед болельщиками, которые держат на меня злобу и считают, что я виноват в том, что мы не вышли в полуфинал. В свое оправдание могу сказать, что это не была попытка выпендриться и показать, что я такой классный, сижу на замене и бью пенальти паненкой. У меня действительно тряслись коленки, я не знал, куда пробить. Почему-то в тот момент пришло такое решение. Еще в «Урале» мы с Колей Заболотным много били пенальти, и он говорил, что удар верхом по центру — самый сложный для вратаря. Почему-то я решил пробить не на силу, а вот так. При том, что если бы я технически исполнил удар нормально и меня бы не трясло, то я бы забил. Субашич же упал в угол, я просто пробил безобразно. Все совпало так, что я сам себе навредил. После Испании все спрашивали: «Ты первым бил, тебя, наверное, трясло?». А меня не трясло, с Испанией я был уверен, что пойду, пробью в левый угол и забью. Так и произошло. Я говорил: «Да не, изи, я был уверен, пойду, сильно ударю, себя знаю». Так и накликал себе беду.

Не помню, что я говорил перед серией пенальти. То состояние сложно передать. Что-то говорил Дзюба, но я ни одного слова не помню. Я стою, я в себе, у меня тряска, я думаю, как мне ударить, у меня 100500 тысяч мыслей в голове. И ты сам себе говоришь: «Первая мысль — самая лучшая». И вот, я стою, нахожусь в этом сумбуре. Элемент понта, наверное, был, поэтому во мне и была мысль, что... 95 процентов игроков не бьют паненкой вообще, у них даже мысли такой нет. Мне она пришла. Это пижонство? Пижонство. То, что эта мысль пришла — это, наверное, какой-то мой внутренний мир в том числе. Я бил в чемпионате по центру плассером. Этот удар — что-то между. По центру, не сильно, верхом. Понятно, что постфактум уже думаешь, не забив: «Да ***, лучше бы я просто мяч через стадион перебил, и то было бы лучше». Винил ли я себя за то, что сборная не в полуфинале? Нет, тогда была мысль, что я не заслужил этого», — сказал Смолов в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

Ранее Смолов заявил, что, скорее всего, больше никогда не сыграет за сборную России.