Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 13:09

Смолов о том, почему процитировал Джордана на ЧМ-2018: «Напился пива в раздевалке и нес какую-то чушь»

Иван Торопцев
Корреспондент
Федор Смолов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Нападающий «Динамо» Федор Смолов объяснил, почему процитировал баскетболиста Майкла Джордана после поражения сборной России от Хорватии (1:1, 3:4 — пенальти).

После той игры форвард заявил: «В моей голове всегда слова Майкла Джордана о том, что он несколько тысяч раз брался исполнять бросок в ответственный момент и очень много раз не реализовывал».

«Цитата Джордана? Это была моя инициатива. Мы были на сборах 53 дня. Я напился пива в раздевалке и нес какую-то чушь. Не знаю, почему мне в голову пришла эта идея. Как будто бы я сильный, смогу все это преодолеть, и нужно таким образом сказать. Жалею ли я об этом? Нет, а что жалеть? Ну, это была какая-то нелепая попытка защититься.
Я не нашел тогда в себе сил сразу извиниться. Не нашел смелости. Не прожил ту ситуацию. Почему болельщики так воспринимают эту историю? Я в какой-то момент понял, что это будет до тех пор, пока я буду ходить по этой земле. Я смирился с этим, принял это. Думаю, это все равно больше с точки зрения футбольных обывателей. Тот чемпионат привлек к экранам всю страну. Тем, кто за футболом не следит — а таких до ЧМ было достаточно много — я запомнился именно этим. Наверное, как-то так», — сказал Смолов в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

В серии пенальти с Хорватией Смолов бил первым и не смог реализовать 11-метровый. Форвард попытался ударить паненкой, но голкипер хорватов Даниэль Субашич взял мяч.

Источник: https://www.youtube.com/@Nobel87
Федор Смолов
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная России по футболу
Сборная Хорватии по футболу
1
0
Читайте также
Хачанов устроил знатную битву с Джоковичем. Последний из россиян покидает «Ролан Гаррос»
Ольховский: «Думаю, Медведев еще может стать первой ракеткой мира, несмотря на ранний вылет с «Ролан Гаррос»
Число отравившихся сидром в Самарской области достигло девяти
Число случаев отравления алкоголем в Ульяновской области выросло до 62
По меньшей мере семь человек пропали без вести после прорыва Каховской ГЭС
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Смолов о незабитом пенальти Хорватии: «Если бы была возможность перебить — никогда в жизни бы так не ударил»

Аршавин заявил, что не видит смысла в сборах национальной команды без товарищеских игр