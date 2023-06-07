Смолов о том, почему процитировал Джордана на ЧМ-2018: «Напился пива в раздевалке и нес какую-то чушь»

Нападающий «Динамо» Федор Смолов объяснил, почему процитировал баскетболиста Майкла Джордана после поражения сборной России от Хорватии (1:1, 3:4 — пенальти).

После той игры форвард заявил: «В моей голове всегда слова Майкла Джордана о том, что он несколько тысяч раз брался исполнять бросок в ответственный момент и очень много раз не реализовывал».

«Цитата Джордана? Это была моя инициатива. Мы были на сборах 53 дня. Я напился пива в раздевалке и нес какую-то чушь. Не знаю, почему мне в голову пришла эта идея. Как будто бы я сильный, смогу все это преодолеть, и нужно таким образом сказать. Жалею ли я об этом? Нет, а что жалеть? Ну, это была какая-то нелепая попытка защититься.

Я не нашел тогда в себе сил сразу извиниться. Не нашел смелости. Не прожил ту ситуацию. Почему болельщики так воспринимают эту историю? Я в какой-то момент понял, что это будет до тех пор, пока я буду ходить по этой земле. Я смирился с этим, принял это. Думаю, это все равно больше с точки зрения футбольных обывателей. Тот чемпионат привлек к экранам всю страну. Тем, кто за футболом не следит — а таких до ЧМ было достаточно много — я запомнился именно этим. Наверное, как-то так», — сказал Смолов в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

В серии пенальти с Хорватией Смолов бил первым и не смог реализовать 11-метровый. Форвард попытался ударить паненкой, но голкипер хорватов Даниэль Субашич взял мяч.