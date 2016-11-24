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24 ноября 2016, 22:46

Станислав Черчесов: "Игнашевич еще может пригодиться сборной России"

Никита Коновалов
Корреспондент
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов допускает возвращение в национальную команду защитника ЦСКА Сергея Игнашевича. Футболист провел рекордные 120 матчей в сборной и объявил о завершении международной карьеры после Euro-2016. Также Черчесов пояснил, что пока не рассматривает кандидатуру Игнашевича, поскольку хорошо знает его возможности.

– Я не имею возможности просить или рекомендовать клубным тренерам, кого выпускать на поле, - цитирует "Московский комсомолец" Черчесова. - У клубов свои задачи, которые они стараются решать. Мы же позвали не просто тех, кто нам нравится или когда-то неплохо выглядел на поле. Приглашали тех, в ком видим потенциал. Тот же Могилевец вполне может клуб поменять зимой или летом, когда у него истекает контракт. Второй эшелон у национальной команды есть, но он не проверен в боевых условиях. Этим и занимаемся.

Сергей Игнашевич говорил о завершении выступлений в сборной, но я ему сказал, что может наступить момент, когда он будет необходим команде. Так зачем мне вызывать его сейчас, если я и так прекрасно знаю, на что он способен? Пусть лучше получат бесценный опыт те, кому он нужен.

Источник: http://www.mk.ru/sport/2016/11/24/stanislav-cherchesov-sovremennyy-futbol-eto-effektivnost-a-ne-artistizm.html
Сергей Игнашевич
Станислав Черчесов
Сборная России по футболу
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