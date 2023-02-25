Тарханов заявил, что России нужно научится готовить своих футболистов для сборной

Известный российский тренер Александр Тарханов прокомментировал новость о том, что бразильские игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо получили российское гражданство.

«Захотели получить паспорта РФ — получили, что тут еще сказать. Посмотрим, смогут ли они вообще помочь нашей сборной — никто до конца не знает, могут ли они быть заиграны. Думаю, что сперва нужно своих ребят готовить для сборной. Нам нужно научиться это делать, это самое главное», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении российского гражданства бразильским футболистам «Зенита» Клаудиньо и Малкому.