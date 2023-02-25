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Сегодня, 17:21

Гранат заявил, что Головина и Миранчука надо вызывать в сборную России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-футболист сборной России Владимир Гранат сказал, что Алексея Миранчука и Александра Головина надо вызывать на сборы национальной команды, несмотря на то, что команда не участвует в международных соревнованиях.

«Конечно, Головина и Миранчука надо приглашать на сборы национальной команды. Например, сейчас планируется матч со сборной Ирана, участником ЧМ-2022, поэтому надо вызывать Головина и Миранчука. Непонятно, почему руководители «Торино» могут не отпустить Алексея в сборную. Это же все равно практика в национальной команде, международные матчи», — приводит слова Граната «РБ Спорт».

Александр Головин является игроком французского «Монако», а Алексей Миранчук выступает за «Торино» в серии А.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-granat-golovina-i-miranchuka-nado-vy-zy-vat-v-sbornuyu-rossii/
Александр Головин
Алексей Миранчук
Владимир Гранат
Футбол
Сборная России по футболу
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