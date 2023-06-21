Тренер молодежной сборной России считает, что прошедший сбор был полезным

Главный тренер молодежной сборной России Иван Шабаров считает, что прошедший сбор был полезным. Специалист озвучил задачи, которые ставил перед игроками.

«Во-первых, получение игрового опыта в новом составе. Хоть мы и были знакомы с большинством футболистов, но в таких сочетаниях команда играла впервые. Во-вторых, просмотр игроков и определение их уровня подготовленности для молодежной сборной России. У нас были хорошие соперники, мы играли против молодежной сборной Белоруссии, которая сейчас выступает в отборе на чемпионат Европы среди игроков до 21 года, и команды высшей лиги», — цитирует тренера ТАСС.

Команда провела сбор в подмосковном Новогорске и Минске с 10 по 19 июня.