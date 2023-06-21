Тренер молодежной сборной России считает, что прошедший сбор был полезным

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Главный тренер молодежной сборной России Иван Шабаров считает, что прошедший сбор был полезным. Специалист озвучил задачи, которые ставил перед игроками.
«Во-первых, получение игрового опыта в новом составе. Хоть мы и были знакомы с большинством футболистов, но в таких сочетаниях команда играла впервые. Во-вторых, просмотр игроков и определение их уровня подготовленности для молодежной сборной России. У нас были хорошие соперники, мы играли против молодежной сборной Белоруссии, которая сейчас выступает в отборе на чемпионат Европы среди игроков до 21 года, и команды высшей лиги», — цитирует тренера ТАСС.
Команда провела сбор в подмосковном Новогорске и Минске с 10 по 19 июня.