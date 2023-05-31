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Сегодня, 18:55

Угаров предложил проводить больше игр в чемпионате России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-полузащитник «Зенита» Денис Угаров прокомментировал решение об отмене июньского тренировочного сбора национальной команды и отметил, что в данной ситуации надо увеличивать количество матчей для клубных команд.

«Зачем дергать футболистов? Сейчас чемпионат закончится — и они поедут отдыхать. Ради чего сейчас собирать национальную команду? Это же затраты. Чтобы играть с какой-то командой второй или первой лиги, или создавать вторую сборную, как это было однажды??? Так что отмена — правильное решение. Эти сборы ничего не дадут, смысла нет. В нынешней ситуации распыляться на какие-то турниры тоже не обязательно. Я думаю, лучше сделать больше игр в чемпионате России. Расширять состав участников? Нет, расширять ничего не надо, иначе в РПЛ попадут команды, которые там и близко не должны быть. Вот сейчас «Балтика» и «Рубин» поменяются с «Торпедо» и «Химками». А если бы осталось «Торпедо»... Ну что это за команда? Так что расширять не надо, надо просто сделать какой-то дополнительный турнир», — приводит слова Угарова «РБ Спорт».

Планировалось, что матч сборной России против Камеруна состоится 15 июня в Москве на стадионе «Лужники», но 23 мая стало известно, что африканская команда отказалась от участия в игре.

РФС объявил об отмене июньского сбора во вторник, 30 мая. Планируется, что в следующий раз команда проведет учебно-тренировочные сборы осенью 2023 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/denis-ugarov-nado-ne-raspy-lyat-sya-na-turniry-i-matchi-dlya-sbornoj-a-sdelat-bol-she-igr-v-chempionate-rossii/
Футбол
Сборная России по футболу
Денис Угаров
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