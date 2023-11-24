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Сегодня, 15:26

В Бахрейне рассказали, когда может состояться товарищеский матч со сборной России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Технический директор Ассоциации футбола Бахрейна Абед Аль Ансари рассказал, что товарищеский матч между сборными России и Бахрейна может состояться в ноябре 2024 года.

«На сегодняшний день мы не ведем переговоры с Россией о товарищеском матче в следующем году, но эта игра возможна. Что касается дат, то с марта по октябрь у нас матчи отбора к ЧМ, а также сборная Бахрейна приглашена на Кубок короля Таиланда в сентябре. В декабре у нас тоже есть турнир — Кубок Персидского залива, но до него, в ноябрьскую паузу, мы бы смогли договориться с Россией и организовать матч наших сборных. Думаю, вместе мы сможем сделать все возможное, чтобы эта игра состоялась», — приводит слова Ансари Sport24.

В этом году сборная России провела восемь матчей. Команда обыграла Ирак (2:0), Камерун (1:0) и Кубу (8:0). Также в этом году Россия сыграла вничью с Ираном (1:1), молодежной сборной Египта (1:1), Катаром (1:1) и Кенией (2:2) и один раз проиграла молодежке Египта (1:2).

Источник: https://sport24.ru/football/news-598776-v-bakhreyne-rasskazali-kogda-mozhet-sostoyatsya-tovarishcheskiy-match-so-sbornoy-rossii
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Сборная Бахрейна по футболу
Сборная России по футболу
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