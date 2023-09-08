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Сегодня, 14:15

В «Оренбурге» назвали историческим событием гол Оганесяна за сборную России

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал гол полузащитника команды Степана Оганесяна в матче сборной России против олимпийском команды Египта (1:1).

«Можно сказать, что это историческое событие для нас. Игрок «Оренбурга» отличается в матче сборной России, в истории такого не было. Это значимое событие для нас. Мы работаем над своей задачей, если Оганесян будет дальше работать, то ещё получит вызова в национальную команду. Мы рады помочь игроками сборной России», — цитирует Андреева Metaratings.

Cборная России 11 сентября проведет еще один матч с олимпийской сборной Египта. 12 сентября команда Валерия Карпина сыграет с Катаром.

Источник: Metaratings
Дмитрий Андреев
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Оренбург
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