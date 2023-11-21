В РФС надеются, что Карпин хочет продолжать работу в сборной: «Мы ему полностью доверяем»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем главного тренера сборной России Валерия Карпина в национальной команде.

«Контракт Карпина рассчитан до конца июля 2024 года. У нас полное взаимопонимание с главным тренером. В конце года будет рассматриваться вопрос о дальнейшей судьбе РФС. Поэтому совместно с Валерием Георгиевичем будем принимать решение. Мы ему полностью доверяем и довольны его работой. Надеюсь, что и он доволен работой в сборной и хочет продолжать ее. Думаю, если бы он не хотел, он бы уже сказал, что ему тяжело. Но таких разговоров нет», — сказал Митрофанов «СЭ».

Карпин возглавляет сборную России с июля 2021 года.