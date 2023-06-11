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Сборная России

Сегодня, 20:30

В РФС объяснили отказ от проведения июньского сбора сборной России

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, почему было принято решение отказаться от проведения июньского сбора сборной России.

— За кем было последнее слово, что сборная не будет собираться летом?

— Последнее слово было... Мы обсуждали этот вопрос с президентом и главным тренером, с другими членами исполкома. Это очень логично, мы нашли двух спарринг-партнеров, но оба готовы играть только 20 июня, в последний день окна. Собирать сборную, чтобы сыграть один матч, при этом игроки уже ушли в отпуск 3-го числа, собрались бы снова 22-го, потому что у многих уже предсезонный сбор. Это со спортивной точки зрения неправильно. Мы все это обсудили, согласились, что, к сожалению, в это окно сборная не сыграет. Это плохо, но это так.

Сборная России по футболу
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