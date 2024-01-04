В РФС сообщили, что в 2024 году сборная России может провести более восьми товарищеских матчей

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о планах по проведению матчей сборной России в 2024 году.

«Планируем два матча сыграть в марте, два-три — в июне. Дальше также есть определенные наметки — на октябрь, ноябрь. В прошлом году мы провели восемь матчей, вполне возможно сыграть в следующем году больше. Будем искать интересных соперников для девочек, чтобы им тоже было интересно», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

В декабре 2023 года стало известно, что сборная России проведет товарищескую игру против Сербии в Москве в марте 2024 года.

В 2023 году сборная России провела восемь матчей. Команда обыграла Ирак (2:0), Камерун (1:0) и Кубу (8:0). Также в этом году Россия сыграла вничью с Ираном (1:1), молодежной сборной Египта (1:1), Катаром (1:1) и Кенией (2:2). И один раз проиграла молодежке Египта (1:2).

Все российские клубы и сборные по футболу отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.