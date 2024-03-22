Гладилин: «На результат матча Россиия — Сербия повлияло удаление»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал победу сборной России над Сербией (4:0) в товарищеском матче.

«На результат повлияло удаление. Это ключевой момент сегодняшнего матча. Если бы не оно, то сербам, возможно, удалось бы избежать разгрома. Впрочем, наша команда была сильнее и заслуженно победила. При такой игре счет мог бы быть даже крупнее. Сербы старались, но игра у них не пошла. Повторюсь, на их настрой повлиял момент с пенальти, после этого расклад на поле полностью изменился», — цитирует «РБ Спорт» Гладилина.

25 марта сборная России сыграет товарищеский матч с Парагваем. Встреча также пройдет в Москве на «ВТБ Арене». Начало — в 20.00 по московскому времени.