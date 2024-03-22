Агент Тюкаваина: «Костя на четверку сыграл с Сербией»

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал игру полузащитника Константина Тюкаваина в товарищеском матче между сборными России и Сербии.

«На родном стадионе Костя хорошо выглядел, во втором голе поучаствовал. На четверку сыграл. Выйдет ли он против Парагвая? Наверное, тренерский штаб захочет попробовать два состава, сборная давно не играла. Это к тренерам — как они распределят игровое время», — цитирует «РБ Спорт» Сафонова.

21-летний Тюкавин вышел на поле в стартовом составе сборной России и был заменен в середине второго тайма.