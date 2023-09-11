Сегодня, 18:21
Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал состояние команды перед товарищеским матчем с Катаром.
— Какое настроение перед матчем?
— Нормальное, рабочее.
— Как вам в Катаре?
— Здесь уже не впервые раз. Ничего нового не увидели. Единственное, прохладно. Это лучше, чем в Катаре, за стадионом.
— Вы не замерзли здесь?
— Пока нет. Посмотрим, как это скажется на футболистах. Одно дело — стоять, другое — бегать.
— Как состояние игроков?
— Все в порядке, все доехали, все готовы сыграть.
12 сентября россияне проведут гостевой матч против сборной Катара на стадионе «Эль-Джануб».