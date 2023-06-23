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Сегодня, 13:22

Валуев считает, что переговоры с УЕФА о возвращении сборной могут занять слишком много времени

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Депутат Госдумы Николай Валуев рассказал, нужно ли вести переговоры с УЕФА о возвращении сборной России и российских команд на международные соревнования под эгидой европейской конфедерации.

«Есть ли смысл продолжать переговоры с УЕФА о возвращении российских команд в еврокубки? Ждать плюшек от УЕФА бессмысленно. Это может занять слишком много времени», — приводит слова Валуева «РБ Спорт».

Российские команды с 2022 года отстранены от участия в международных турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikolaj-valuev-zhdat-plyushek-ot-uefa-bessmy-slenno/
Футбол
Сборная России по футболу
Николай Валуев
УЕФА
ФИФА
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