Валуев считает, что переговоры с УЕФА о возвращении сборной могут занять слишком много времени

Сегодня, 13:22
Депутат Госдумы Николай Валуев рассказал, нужно ли вести переговоры с УЕФА о возвращении сборной России и российских команд на международные соревнования под эгидой европейской конфедерации.
«Есть ли смысл продолжать переговоры с УЕФА о возвращении российских команд в еврокубки? Ждать плюшек от УЕФА бессмысленно. Это может занять слишком много времени», — приводит слова Валуева «РБ Спорт».
Российские команды с 2022 года отстранены от участия в международных турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.