Радченко: «Матч сборной России с Бразилией возможен — там позитивно настроены по поводу сотрудничества»

Бывший игрок сборной России Дмитрий Радченко прокомментировал возможный товарищеский матч национальной команды против Бразилии.

«Да, матч между Россией и Бразилией возможен — совсем недавно я был в Бразилии, там проходил турнир, где участвовала юношеская сборная России, «Зенит» — U17 и молодые ребята из «Палмейраса», «Сантоса» и «Коринтианса». Это все очень знаменитые клубы Бразилии. Помимо турнира у меня была рабочая встреча с людьми из Федерации футбола Бразилии. Там работает мой очень хороший друг Мауро Силва, с которым я играл в «Депортиво». Он как раз заместитель президента Федерации. Они очень позитивно настроены по поводу сотрудничества с Россией», — приводит слова Радченко «РБ Спорт».

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о возможном проведении товарищеского матча сборных России и Бразилии.

В 2022-м году сборная России провела две товарищеские игры. В марте команда Валерия Карпина сыграла вничью с Ираном (1:1) и обыграла Ирак (2:0).