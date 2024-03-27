Веденеев: «Возможно, с Карпиным договорились, что если совсем невмоготу станет, то он уйдет из сборной»

Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев оценил возможное продление контракта Валерия Карпина с национальной командой России.

Ранее «СЭ» стало известно, что РФС продлит соглашение с Карпиным до 2026 года.

«Сегодня должность главного тренера сборной России по футболу — очень странная. И нет смысла брать специалиста только для нее, освобожденного от клуба — ему просто нечем будет заниматься, соревнований никаких нет. Просто текучка — подошел срок, собрал команду, в сборной уже перебрали всех русских игроков, осталось только «обрусевших» вызвать... Так что нет смысла менять тренера. Возможно, как-то с Карпиным договорились, что если совсем невмоготу станет, то он уйдет», — приводит «РБ Спорт» слова Веденеева.

Карпин возглавил сборную России в 2021 году. Действующий контракт 55-летнего тренера с РФС рассчитан до 31 июля 2024-го.

Все российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года. В марте национальная команда России под руководством Карпина разгромила Сербию со счетом 4:0.