Веденеев сомневается, что сборная России в матче с Кубой даст болельщикам эмоции

Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев поделился ожиданиями от товарищеского матча сборной России с Кубой, занимающей 169-ю строчку в рейтинге ФИФА.

«Выбора у нас нет, приходится играть с такими командами. Соперников немного, все связано с политикой. И соперники эти, как правило, такие... По прошлым матчам можно одно сказать — для тренера хотя бы есть какая-то информация по игрокам. А футболисты — ну, соберутся лишний раз, прокатятся, попутешествуют. [Россияне] выиграют, наверняка не с очень крупным счетом. Но зрителям на стадионе нужны эмоции, причем, не только от забитых мячей, а вообще. Но я сомневаюсь, что наши игроки это умеют делать — давать сейчас эти эмоции. Ведь Куба есть Куба», — приводит «РБ Спорт» слова Веденеева.

Сборная России проведет товарищеский матч против Кубы 20 ноября в Волгограде. Начало игры — в 19.30 по московскому времени.

Российские клубы и сборные с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.