Рыков — о неучастии России в турнире ЦАФА: «Наверное, отказались, чтобы не было помех вернуться в Европу»

Бывший футболист «Динамо» Владимир Рыков прокомментировал корреспонденту «СЭ» решение РФС не участвовать в турнире Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (ЦАФА).

«Сборной России нужно играть с сильными соперниками и не товарищеские матчи. Наверное, отказались, чтобы не было помех вернуться в Европу. Все-таки есть надежда играть в Европе. Наверное, договорятся о проведении товарищеского матча с сильным соперником в этот период. Например, недавно читал про Китай и Камерун», — сказал Рыков «СЭ».

Чемпионат ЦАФА пройдет с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте. В нем будут участвовать сборные Ирана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Афганистана.