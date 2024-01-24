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Сегодня, 12:25

Колосков: «УЕФА уже допустил наши сборные до 17 лет, то же самое будет с молодежными»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал слова главы УЕФА Александра Чеферина, выступившего за возвращение российских юношеских команд в международные соревнования.

«Не надо забывать, что наши команды до 17 лет уже допущены. Есть решение исполкома УЕФА по этому поводу. Но пока не провели ни одной игры. УЕФА заявило, что нет технической возможности организовать соревнования на территории Европы. То же самое будет и с молодежными командами, какая разница? Важно не то, что заявить, хотя и это тоже. Важно организовать соревнование. Если бы он сказал, что УЕФА гарантирует участие в соревнованиях, официально проводимых УЕФА, — это другой вопрос. А так решат допустить, а дальше что?» — приводит слова Колоскова Metaratings.ru.

В сентябре прошлого года исполком УЕФА допустил сборные России до 17 лет к участию в международных турнирах, но вскоре решение было отменено после негативной реакции со стороны нескольких европейских стран.

Источник: Metaratings.ru
РФС
Александер Чеферин
Вячеслав Колосков
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