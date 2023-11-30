Юрист не верит в успех иска экс-футболиста Бугаева к МВД

Адвокат по уголовным делам, член Международной ассоциации русскоязычных адвокатов (МАРА) Максим Калинов высказался об иске бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева к МВД.

«Размеры иска неограниченны, человек может заявить любую сумму исковых требований. Следует отметить, что в настоящее время возбуждено уголовное дело, и пока оно не рассмотрено, не вынесен приговор — который в дальнейшем может быть обжалован, — вести речь об исковом заявлении преждевременно. Удовлетворит ли суд заявленные исковые требования на 5 миллионов? Думаю, нет, потому что еще нет решения по уголовному делу, приговора. К тому же надо предоставить данные о том, что данный ролик является фейковым и порочит честь и достоинство экс-футболиста, это нужно будет решать в гражданском порядке. На мой взгляд, успеха у этого искового заявления не будет», — приводит слова Калинова «Газета.Ru».

1 ноября стало известно, что Бугаева задержали в Краснодаре и возбудили против него уголовное дело по статье 228.1 УК РФ — производство и сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Бугаев был заключен под стражу до 31 декабря 2023 года.