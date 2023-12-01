Романцев рассказал, почему не вызвал Аршавина в сборную на ЧМ-2002

Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев объяснил, почему не вызвал Андрея Аршавина на чемпионат мира в 2002 году.

— Олег Иванович, вы всегда с уважением говорите об Андрее Аршавине. Если вам удобно, то вспомните, почему в 2002 году, в отличие от Кержакова и Сычева, он не поехал на чемпионат мира в Японию, хотя входил в число кандидатов?

— Знаете, больше двадцати лет прошло, и вряд ли в деталях все восстановишь. Припоминаю лишь, что позицию, на которой Андрей мог быть максимально полезен, прочно занял Мостовой, которого мы неожиданно потеряли перед вылетом в Японию. К тому же Аршавин был тогда совсем молодым и делал первые шаги на таком уровне. Да и в контрольном матче со сборной Белоруссии выглядел неважно. Словом, на тот момент он не убедил, что необходим сборной. Жалел ли я потом об этом? Нет, поскольку неудача в Японии никак не была связана с его отсутствием в команде. Надеюсь, что он тогда воспринял все с пониманием. А то, что со временем Аршавин стал одним из лидеров сборной, блистал на Евро-2008, а затем и в составе лондонского «Арсенала», меня не удивило. Это был хавбек редкого игрового ума и мастер эпизода, умевший удивлять и трибуны, и соперников. А сейчас от всей души желаю Андрею Сергеевичу долгой счастливой жизни в новой футбольной роли.

Сборная России на ЧМ-2002 заняла третье место в группе H с 3 очками в 3 матчах и не смогла выйти в плей-офф турнира.