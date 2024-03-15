Лодыгин: «Рад после 8 лет вернуться в сборную России. Для меня это важно»

15 марта, 13:13
Голкипер «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин прокомментировал свое возвращение в сборную России спустя восемь лет.
«Эмоции от попадания в список сборной России? Ну конечно, положительные. Рад после восьми лет возвращаться в сборную, для меня это очень важно, я к этому и стремлюсь», — приводит слова Лодыгина пресс-служба сборной России.
В последний раз Лодыгин был в заявке сборной на Евро-2016.
В рамках мартовского тренировочного сбора национальная команда России проведет 2 товарищеских матча. С Сербией (21 марта) и с Парагваем (25 марта). Обе встречи пройдут в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.