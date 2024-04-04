Колосков: «Рейтинг ФИФА не имеет никакого значения, гордиться нечем»

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» прокомментировал обновленный рейтинг ФИФА, в котором сборная России поднялась с 38-го на 35-е место.

«Что нам дает этот рейтинг? Абсолютно ничего, никакой пользы. Поднялись и поднялись, выиграли у Сербии — замечательно. Но гордиться нечем. Бессмысленный подсчет очков, который нам не пригодится. До всех ограничений этот рейтинг не имел никакого значения, только при жеребьевке, а сейчас тем более», — сказал Колосков «СЭ».

Первое место осталось у сборной Аргентины, на второй строчке Франция, Бельгия поднялась на третье место, опередив Англию.

В марте сборная России одержала разгромную победу над Сербией со счетом 4:0.

(Софья Грецкая)