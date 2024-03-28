Масалитин: «Думаю Карпина продлят в сборной России»

Бывший нападающий сборной СССР Валерий Масалитин прокомментировал возможное продление контракта главного тренера национальной команды России Валерия Карпина.

«РФС должен понимать, как Карпин будет работать в сборной. Если он вписывается в стратегию союза, то можно продлевать контракт. Думаю, контракт с ним продлят. В сегодняшней ситуации это очень хорошо. РФС тоже должен помогать ему и подбирать нормальных соперников», — приводит слова Масалитина «Евро-Футбол.Ру».

Карпин возглавляет сборную России с июля 2021 года. Контракт 55-летнего специалиста с РФС рассчитан до конца июля 2024 года.