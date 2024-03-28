Уругвай готов провести матч со сборной России в 2025 году

Президент уругвайской ассоциации футбола Начо Алонсо рассказал о переговорах РФС про товарищеский матч со сборной России.

«РФС действительно вел с нами переговоры по товарищескому матчу в марте. В этом году мы хотели бы провести товарищеские встречи со сборными из нашего региона. Игра со сборной России точно возможна в следующем году», — приводит слова Алонсо Sport24.

В марте сборная России провела товарищеский матч с Сербией. Национальная команда обыграла оппонентов со счетом 4:0. Мячи забили полузащитники Антон Миранчук и Алексей Миранчук, защитник Максим Осипенко и нападающий Иван Сергеев.