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Сегодня, 19:51

Бессмертный считает, что лучше играть со «Спартаком», чем с «Сантосом»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Защитник «Динамо» Станислав Бессмертный в комментарии для «СЭ» высказался о предстоящей поездке молодежной сборной России в Бразилию.

— Ты поедешь в Бразилию, что чувствуешь?

— Да ничего, я уже со многими сборными играл, с Англией и со всеми. Поэтому ничего такого.

— Эта поездка в Бразилию, игра с «Сантосом», «Палмейрасом» и остальными что для тебя значит?

— Ну круто, нормально, «Спартак» лучше.

— Знаешь хотя бы одного футболиста?

— Нет. Ну я зашел, посмотрел левого нападающего — 700 тысяч евро стоит. Весь состав 750 тысяч стоит, значит, хороший.

Ранее сообщалось, что молодежная сборная России в возрасте до 21 года проведет четыре контрольных матча с командами академий ведущих клубов Бразилии. Также был опубликован состав молодежной сборной России.

Молодежная сборная встретится с академиями «СКА Бразил» (12 октября), «Палмейраса» (13 октября), «Сантоса» (14 октября) и «Ред Булл Брагантино» (16 октября).

Сборная Бразилии по футболу
Сборная России по футболу
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