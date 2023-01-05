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Сегодня, 12:00

Джикия не против перехода РФС в АФК: «Почему бы и нет?»

Защитник сборной России и «Спартака» Джикия не против перехода РФС в Азию
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Георгий Джикия.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия в интервью «СЭ» высказался о возможном переходе РФС из УЕФА в АФК.

«Это же тоже ФИФА... Как должно произойти: ФИФА нас уберет из Европы и переведет в Азию? Не понимаю... С азиатскими командами сыграть интересно. Разбавить обстановку, бороться за другие трофеи, участвовать в других турнирах. Почему бы и нет? Если бы кто-то знал, сколько точно нам ждать, тогда бы мы по-другому смотрели на этот вопрос. Сейчас мы точно мимо Евро-2024, дальше только чемпионат мира — 2026. Но если мы не начнем на него отбор в 2024 году, то и туда не поедем... Чего нам ждать? Евро-2028?» — сказал Джикия «СЭ».

Ранее российский футбольный союз (РФС) принял решение о создании совместной рабочей группы, которая займется разработкой дорожной карты для возвращения российских сборных и клубов к международным турнирам, было принято на заседании исполкома РФС.

В феврале 2022-го ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

Полностью интервью с Георгием Джикией читайте на сайте «СЭ»

Георгий Джикия
РПЛ
РФС
Сборная России по футболу
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