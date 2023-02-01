Заварзин: «У футболистов короткая профессиональная жизнь. Не надо их осуждать за смену гражданства»

Бывший президент РПЛ Юрий Заварзин ответил на вопрос о том, как относится к футболистам, решившим сменить спортивное гражданство.

«Клубы и сборные вернут гораздо позже, чем через 2-3 года, а у футболистов короткая профессиональная жизнь. Если у них есть возможность сменить спортивное гражданство, они этим пользуются. Другой вопрос — будут ли игроки, сменившие гражданство, востребованы в другой сборной? Конечно, футболисты воспользуются сменой гражданства, если представится случай. И не надо никого осуждать. Биатлонисты, фигуристы тоже убегают, не из-за того, что они против России. Они хотят нормально жить и соревноваться. Даже в ближайшие 4-6 лет все эти отстранения не закончатся», — приводит «РБ Спорт» слова Заварзина.

Ранее полузащитник «Химок» Аяз Гулиев заявил, что может продолжить карьеру в сборной Азербайджана. Другой футболист подмосковного клуба Александр Зуев заинтересован в игре за сборную Казахстана.