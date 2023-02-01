Заварзин: «У футболистов короткая профессиональная жизнь. Не надо их осуждать за смену гражданства»

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Бывший президент РПЛ Юрий Заварзин ответил на вопрос о том, как относится к футболистам, решившим сменить спортивное гражданство.
«Клубы и сборные вернут гораздо позже, чем через 2-3 года, а у футболистов короткая профессиональная жизнь. Если у них есть возможность сменить спортивное гражданство, они этим пользуются. Другой вопрос — будут ли игроки, сменившие гражданство, востребованы в другой сборной? Конечно, футболисты воспользуются сменой гражданства, если представится случай. И не надо никого осуждать. Биатлонисты, фигуристы тоже убегают, не из-за того, что они против России. Они хотят нормально жить и соревноваться. Даже в ближайшие 4-6 лет все эти отстранения не закончатся», — приводит «РБ Спорт» слова Заварзина.
Ранее полузащитник «Химок» Аяз Гулиев заявил, что может продолжить карьеру в сборной Азербайджана. Другой футболист подмосковного клуба Александр Зуев заинтересован в игре за сборную Казахстана.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования