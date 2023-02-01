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Сегодня, 19:31

Заварзин: «У футболистов короткая профессиональная жизнь. Не надо их осуждать за смену гражданства»

Алина Савинова
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Бывший президент РПЛ Юрий Заварзин ответил на вопрос о том, как относится к футболистам, решившим сменить спортивное гражданство.

«Клубы и сборные вернут гораздо позже, чем через 2-3 года, а у футболистов короткая профессиональная жизнь. Если у них есть возможность сменить спортивное гражданство, они этим пользуются. Другой вопрос — будут ли игроки, сменившие гражданство, востребованы в другой сборной? Конечно, футболисты воспользуются сменой гражданства, если представится случай. И не надо никого осуждать. Биатлонисты, фигуристы тоже убегают, не из-за того, что они против России. Они хотят нормально жить и соревноваться. Даже в ближайшие 4-6 лет все эти отстранения не закончатся», — приводит «РБ Спорт» слова Заварзина.

Ранее полузащитник «Химок» Аяз Гулиев заявил, что может продолжить карьеру в сборной Азербайджана. Другой футболист подмосковного клуба Александр Зуев заинтересован в игре за сборную Казахстана.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-zavarzin-ne-nado-osuzhdat-futbolistov-za-smenu-grazhdanstva-u-nih-korotkaya-professional-naya-zhizn/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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Бетис
Барселона

П2

29%

1.70

ТБ 2.5

24%

1.83

обе забьют - да

16%

1.81
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21%

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18%

1.85
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Интер 1
Аталанта 0
Матч завершен

ТБ 2.5

26%

1.74

обе забьют - да

23%

1.66

П1

19%

2.07
Футбол
Юрий Заварзин
7
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