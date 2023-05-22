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Сегодня, 10:30

«Проникал даже в легендарную расстрельную тюрьму. Выйти оттуда было нельзя». Истории автора главного гола советского футбола

Отдел футбола «СЭ»
Гол Виктора Понедельника
Гол Виктора Понедельника.
Виктор Понедельник
Виктор Понедельник.
Виктор Понедельник
Виктор Понедельник.
Фото Владимир Потеряхин
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Истории Виктора Понедельника, которому сегодня исполнилось бы 86.

Знаменитый центральный нападающий ростовского СКА и сборной СССР, обладатель Кубка Европы-1960, забивший в финале золотой гол, серебряный призер Кубка Европы-1964, кавалер Рубинового ордена УЕФА умер 5 декабря 2020 года. Виктору Владимировичу было 83.

А незадолго до своего 75-летия он стал героем «Разговора по пятницам». Почти в каждом интервью Понедельника расспрашивали о первом чемпионате Европы и победном голе в югославские ворота. Юрий Голышак и Александр Кружков говорили с легендарным форвардом о другом. О его необычной фамилии. О том, как рыбачил со Львом Яшиным. О встречах с Евгением Евтушенко и Майей Плисецкой. Которая написала в мемуарах: «Я с детства болела за ЦСКА, и для меня было трагедией, когда он встречался с ростовским СКА, потому что там играл мой любимый футболист Виктор Понедельник. Приходилось разрываться».

Виктор ПОНЕДЕЛЬНИК. Фото Федора УСПЕНСКОГО, &quot;СЭ&quot;. Виктор Понедельник: «Стукача «пробил» Лев Яшин»

— Вы наверняка интересовались своими корнями — откуда такая фамилия?

— Мне прабабушка рассказала. Александр II крепостных распустил, в вольную надо было записать какую-то фамилию. Был понедельник. И поддавший писарь всем занес в графу «фамилия»: Понедельник... Из Центральной России тогда старались убежать — кто на Дон, кто в запорожскую Сечь. Пошли по миру десятки Понедельников.

— Войну как пережили?

— Когда фашисты подходили к Ростову, мы были дома, а отец в Москве. На рабфаке. Спас нас дядя. Он был заместителем директора авиационного завода. На своей «эмке» примчался: «Софья, хватай детей — и в машину!» Немцы уже на мотоциклах въезжали в город. Стреляли беспорядочно, кучу народа положили. И вот мы в чем были сели на последний поезд. Ехали в Саратов под брезентом на платформе — а рядом запчасти для самолетов, станки какие-то. С воздуха постоянно ждали беды. Детей водили к паровозу и по очереди отогревали. Остановились под Харьковом. Взрослым сказали — можно сходить купить продукты. А мать словно почувствовала что-то, нас к себе прижала. Никуда, говорит, не пойду.

— Что дальше?

— Вдруг стрельба! Бомбежка! Поезд тихонечко сдвинулся с места — и поехал, никого не дожидаясь. Причем обратно, в сторону Ростова. Оказывается, прорвалась танковая дивизия СС.

Виктор Понедельник
Виктор Понедельник.

— И куда вы направились?

— В Тбилиси. А там! Никакой светомаскировки, кругом музыка, раненые офицеры с девочками гуляют... Это была волшебная жизнь.

— Там и узнали, что такое футбол?

— Поселили в гостинице «Рустави» — совсем близко к стадиону «Динамо». Мы и сами гоняли мяч, и смотрели на настоящих футболистов. Динамовцев же в армию не брали, они играли товарищеские матчи...

— Как-то на сборах вы жили в избушке фельдмаршала Паулюса. Помните?

— Мы готовились к Кубку Европы. А у меня по весне приступы астмы. Так Качалин решил отселить от команды, поближе к озеру. В отдельный двухэтажный домик. Я понятия не имел, что в нем держали плененного Паулюса. А Лева Яшин даже на товарищеский матч очень тяжело настраивался. Уходил в себя, не улыбался. И Качалин говорил: «Вы оба — рыбаки. Давайте вместо зарядки — на озеро...»

Виктор Понедельник. Он забил главный гол в истории советского футбола. А от перехода в ЦСКА его спас великий писатель Шолохов

— Ходили?

— Утром стук. Лев Иванович на пороге, в руке удочки: «Витя, пошли!» А Леве достаточно было крохотную рыбешку поймать, чтобы расцвести. На весь день отличное настроение. Везде находил место порыбачить. На чилийском чемпионате мира поселили нас в Арике. К океану подойти-то страшно, волны гигантские, — чего там ловить? А Яшин подмигивает: «Не дрейфь». Крючки у него с собой были, редчайшая складная удочка тоже. По берегу много всякого мусора — смотрю, Лева щепку крепит на крючок. Закидывает. И сразу вытаскивает рыбу, да какую-то жуткую — горбатую, с зубищами...

— На кухню отнесли?

— Нет, отдали местным. Вот там, в Арике, я понял, что лучшее средство от астмы — смена климата. Нормальных лекарств не было, мне кололи хлористый кальций. Укольчик — и лежишь как идиот. Голова кружится, язык трескается. А тут полегчало безо всяких уколов.

— В 60-е прошелся по вам фельетонист — дескать, Понедельник в Ростове меняет квартиры и машины. И такого еще «Спартак» зовет! Так сколько квартир сменили в Ростове?

— Первую получил после свадьбы. Вторую — когда ребенок родился. Третью мне дал директор завода «Ростсельмаш» в своем доме. Тот считался лучшим в городе. В этой квартире была даже комната для прислуги. Что-то невероятное для Ростова. А родился я в Богатяновском переулке. Неподалеку от самой знаменитой пивной в СССР. Уж эту-то блатную вы слышали: «На Дерибасовской открылася пивная...» Изначально слова были другие — «На Богатяновской...»

Виктор Понедельник
Виктор Понедельник.
Владимир Потеряхин

— Лихачей в вашем Ростове хватало.

— Не то слово! Порой Виктор Маслов, главный тренер СКА, звонил мне среди ночи: «Что делаешь?» — «Как что? Сплю!» — «А спать не надо. Надо ехать выручать...» Оказывается, Витя Медведев, наш защитник, в КПЗ. Подруга с балкона выпала.

— С какого этажа?

— Четвертого. Все переломала — но выжила. Знал я номер телефона — один звонок, и решался любой вопрос. Только наглеть не стоило. Или был у нас другой защитник — Витя Гетманов, в нем Николай Морозов души не чаял, в сборную взял на чемпионат мира-1966.

— И что?

— Так у Гетманова жена в туалете повесилась. Тоже пришлось вызволять тезку — могли на него списать. Я на таких связях даже в легендарную новочеркасскую тюрьму проникал — навестить одного человека, а это тюрьма была расстрельная, туда лишь зайти можно. Но не выйти. А сколько раз Алик Копаев попадал! Слава богу, он не буйный. Кто-то выпьет и в драку кидается — но не Алик. Его и без меня отпускали.

— С Плисецкой кто вас познакомил?

— Николай Озеров. Потрясли слова Майи Михайловны: «Я болею за ЦСКА, но когда Понедельник играл против любимой команды, разрывалась на части». Услышав это от такой женщины, понял, что не зря связал жизнь с футболом. Сам я стеснялся звонить Плисецкой. Пока был жив ее брат Александр, балетмейстер, больше с ним общался. Обычно набирает: «Майя Михайловна приглашает в Большой. Оставила два билета на лучшие места». Я ведь к балету с детства неравнодушен — спасибо маме, которая привила к нему любовь. Брала меня с собой, когда в Ростов на гастроли приезжала труппа из Москвы и Ленинграда.

— А у Евтушенко на даче в Переделкине вы в футбол играли...

— Было дело. Вместе с Хомичем и Сальниковым. Против переделкинской шпаны. Играли семь на семь — троих местных нам добавили.

Евгений ЕВТУШЕНКО на презентации своей книги &quot;Моя футболиада&quot; в магазине &quot;Москва&quot;. Фото Александра ВИЛЬФА, &quot;СЭ&quot; Евгений Евтушенко: «Играй, Аршавин, земношаренно...»

— Футболист из Евтушенко толковый?

— Он же за дубль московского «Динамо» несколько матчей провел. Старательный, скорость неплохая. Мы выиграли, и Женя всех пригласил на обед. Соперники поблагодарили, но от обеда отказались, а ребята, которые за нас играли, — пошли. В доме его жена, англичанка Джан, накрывала на стол. Повсюду стояли громадные бутылки в соломенной оплетке. Внутри какие-то кустики плавают. «Что это?» — спрашиваю Женю. «Моя настойка из черноплодной рябины. Вкус божественный, и для здоровья полезно». Разлили. Евтушенко произнес первый тост. Красиво, величаво — как умеет: «Вы не представляете, что сегодня совершили...» Сальников пожал плечами: «Да что особенного?»

— А поэт?

— «Вы положили всю шпану, и теперь я могу последней электричкой приезжать в Переделкино, спокойно идти пешком от станции — меня никто пальцем не тронет!»

— Почему вы всегда в темных очках?

— Мне противопоказан яркий свет. Лет пятнадцать назад левый глаз перестал видеть. В клинике Федорова заменили хрусталик. Его дочка меня и оперировала. С тех пор приходится все время в таких очках ходить. Знали бы вы, сколько их у меня скопилось! Как у Майкла Джексона.

Виктор Понедельник
Футбол
Сборная СССР по футболу
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