«Аль-Хиляль» на своем поле сыграет с «Абхой» в рамках 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии 21 декабря, в четверг. Матч пройдет на «Международном стадионе имени Короля Фахда» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток прозвучит в 21.00 по московскому времени.

Ключевые события матча «Аль-Хиляль» — «Абха» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Игру можно посмотреть на платном онлайн-сервисе «Okko Спорт». Начнется эфир в 20.55 мск.

По итогам 17 туров команда из Эр-Рияда набрала 47 очков и возглавляет турнирную таблицу. Клуб из Абхи с 14 баллами располагается на 16-й строчке.

Полный календарь про лиги и турнирная таблица лиги в актуальном виде в сезоне 2023 / 2024 доступен на сайте «СЭ».