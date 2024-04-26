«Аль-Хиляль» сыграет с «Аль-Фатехом» в чемпионате Саудовской Аравии 26 апреля

«Аль-Хиляль» сыграет с «Аль-Фатехом» в рамках 29-го тура чемпионата Саудовской Аравии в пятницу, 26 апреля. Матч пройдет на международном стадионе имени Короля Фахда в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало — в 18.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Аль-Хиляль» — «Аль-Фатех» можно в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию игры в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Okko Спорт» по платной подписке.

За 28 туров про-лиги «Аль-Хиляль» набрал 77 очков и возглавляет турнирную таблицу чемпионата. «Аль-Фатех» заработал 40 баллов и занимает шестое место в первенстве страны.

Полный календарь про-лиги и турнирная таблица лиги в актуальном виде в сезоне 2023 / 2024 доступны на сайте «СЭ»