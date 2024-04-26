Восстановление Неймара идет быстрее, чем ожидалось

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар вступил в заключительную фазу восстановления после травмы колена, сообщает Gazetaesportiva.

По мнению физиотерапевта, 32-летний бразилец восстанавливается быстрее, чем ожидалось, однако его участие в Кубке Америке-2024 все еще остается под вопросом.

Неймар с прошлого года не играет из-за разрыва крестообразной связки и мениска левого колена. В последний раз он выходил на поле в октябре.

Игрок сборной Бразилии летом прошлого года перешел в саудовский клуб из «ПСЖ». В текущем сезоне он провел за «Аль-Хиляль» 5 матчей, забил один гол и сделал три результативные передачи.