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Саудовская Аравия

Сегодня, 23:11

Гол Мане не спас «Аль-Наср» от поражения «Аль-Иттифаку» Джеррарда, Роналду матч пропустил

Руслан Минаев
Садьо Мане и Джордан Хендерсон.
Фото AFP
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«Аль-Наср» в гостях проиграл «Аль-Иттифаку» в матче 1-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 1:2.

На гол Садьо Мане на 4-й минуте встречи, хозяева ответили результативными ударами Робина Куайсона и Муссы Дембеле. У «Аль-Иттифака» в игре дебютировал Джордан Хендерсон.

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду игру пропустил, как и хавбеки Марсело Брозович, Талиска и защитник Алекс Теллес.

В следующем матче «Аль-Наср» сыграет дома с «Аль-Таавуном» 18 августа. «Аль-Иттифак» под руководством Стивена Джеррарда отправится в гости с «Аль-Хазму» 18-го числа.

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 1-й тур
14 авг, 00:00. Prince Mohamed bin Fahd Stadium (Даммам)
Аль-Иттифак
2:1
Аль-Наср Эр-Рияд

«Аль-Шабаб» дома сыграл вничью с «Аль-Охдудом» — 1:1.

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 1-й тур
14 авг, 00:00. Prince Faisal bin Fahd Stadium (Эр-Рияд)
Аль-Шабаб Эр-Рияд
1:1
Аль-Охдуд

Джордан Хендерсон
Садио Мане
ФК Аль-Иттифак
ФК Аль-Наср
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