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«Аль-Иттихад» — «Аль-Халидж»: смотреть трансляцию матча лиги Саудовской Аравии

«Аль-Иттихад» сыграет с «Аль-Халиджем» в чемпионате Саудовской Аравии 30 ноября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Карим Бензема.
Фото AFP
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«Аль-Иттихад» на своем поле сыграет с «Аль-Халиджем» в рамках 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии в четверг, 30 ноября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Король Абдалла Спортс Сити» (Джедда, Саудовская Аравия). Стартовый свисток прозвучит в 21.00 по московскому времени.

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 15-й тур
30 нояб, 21:00. King Abdullah Sports City (Джедда)
Аль-Иттихад
Аль-Халидж

Ключевые события противостояния «Аль-Иттихад» — «Аль-Халидж» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажет онлайн-сервис Okko по платной подписке.

«Аль-Иттихад» после 14 проведенных игр располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице, имея в своём активе 25 набранных очков и уступая «Аль-Ахли», идущему на третьей строчке позиции, два балла. «Аль-Халидж» идет на 14-м месте, набрав 13 очков.

Турнирная таблица чемпионата Саудовской Аравии в актуальном виде в сезоне 2023 / 2024 доступна на сайте «СЭ».

Чемпионат Саудовской Аравии по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
ФК Аль-Иттихад
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