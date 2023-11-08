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Саудовская Аравия

Сегодня, 00:50

«Аль-Иттихад» объявил об уходе главного тренера Нуну Эшпириту Санту

Игнат Заздравин
Корреспондент
Нуну Эшпириту Санту.
Фото Reuters
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Главный тренер «Аль-Иттихада» Нуну Эшпириту Санту покинул свой пост, сообщает пресс-служба саудовского клуба.

«Клуб объявляет о расторжении контракта с португальским тренером Нуну Эшпириту Санту. Это решение было принято после всесторонней технической оценки прошедшего этапа, в течение которого он отвечал за работу команды», — сказано в заявлении клуба.

Исполняющим обязанности главного тренера стал экс-помощник 49-летнего португальца Хассан Халифа.

Нуну возглавлял «Аль-Иттихад» с лета прошлого года. После 12 туров команда с 21 очком занимает шестое место в чемпионате Саудовской Аравии.

Футбол
ФК Аль-Иттихад
Нуну Эшпириту Санту
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