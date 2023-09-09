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Саудовская Аравия

Сегодня, 08:59

Директор лиги Саудовской Аравии отреагировал на сравнения с Китаем

Сергей Разин
корреспондент
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Технический директор лиги Саудовской Аравии Майкл Эменало ответил на сравнения с суперлигой Китая.

«Это не просто продлится дольше — это надолго и будет продолжать расти, верю в это. Если кто-то обратил внимание на саудовский футбол, то население очень увлечено игрой. Это хорошо продуманный план, который существует уже очень давно. Есть простой факт: усилия, предпринятые в этом трансферном окне, показывают, что будет большой интерес к лучшим футболистам, присоединившимся к лиге.

Мы не просто приглашаем игроков и платим им за то, чтобы они могли побегать и прославиться несколько дней. Существует план по улучшению инфраструктуры и развитию академий. Для этого существует масштабная стратегия. Это не просто приобретение игроков, поэтому я считаю, что лига сохранится надолго", — приводит слова Эменало Sky Sports.

Ранее СМИ сообщали, что правительство Саудовской Аравии выделило местным клубам порядка 20 миллиардов евро на трансферы футболистов в период до 2030 года.

Эмерик Ляпорт, Криштиану Роналду, Мохамед Салах: кто в&nbsp;Саудовской Аравии. Салах едет к Бензема, Ляпорт играет с Мане: все легионеры лиги Саудовской Аравии

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