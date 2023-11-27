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Саудовская Аравия

Сегодня, 12:03

Экс-арбитр Лапочкин — о назначении Карасева на матч «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: «Это очень круто»

Руслан Минаев
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Бывший арбитр РПЛ Сергей Лапочкин прокомментировал назначение коллеги Сергея Карасева на матч «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср» в 15-м туре чемпионата Саудовской Аравии. Встреча состоится 1 декабря в Эр-Рияде.

«Сейчас российские арбитры не работают на международных соревнованиях, но Сергею дали статусную игру, за которой будет смотреть полмира. Это очень круто для имиджа всего российского судейства и, в частности, Сергея Карасева.

Это очень хорошее подспорье для наших арбитров, чтобы не выпадать из международного контекста», — цитирует Лапочкина «РБ Спорт».

Ранее российская бригада судей уже работала на матче между «Аль-Хилялем» и «Аль-Насром» (2:1) 24 декабря 2015 года.

Источник: РБ Спорт
ФК Аль-Наср
ФК Аль-Хиляль
Сергей Карасев (судья)
Сергей Лапочкин (судья)
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Сергей Карасев рассудит матч «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»