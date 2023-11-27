Сергей Карасев рассудит матч «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»

Российский арбитр Сергей Карасев рассудит центральный матч 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Хилялем» и «Аль-Насром», сообщает Al-Jazeera. Встреча состоится 1 декабря в Эр-Рияде.

Ранее российская бригада судей уже работала на матче между «Аль-Хилялем» и «Аль-Насром» (2:1) 24 декабря 2015 года.

После 14 туров премьер-лиги «Аль-Хиляль» набрал 38 очков и лидирует в турнирной таблице. «Аль-Наср» занимает второе место с 34 очками.

В гонке бомбардиров чемпионата лидирует форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду — 15 голов, в тройке идут форварды «Аль-Хиляля» Александар Митрович (11) и Малком (9).

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