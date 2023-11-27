Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Таблица легионеров
Новости
Статьи
Главная
Футбол
Саудовская Аравия

Сегодня, 10:16

Сергей Карасев рассудит матч «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»

Руслан Минаев
Сергей Карасев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Российский арбитр Сергей Карасев рассудит центральный матч 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Хилялем» и «Аль-Насром», сообщает Al-Jazeera. Встреча состоится 1 декабря в Эр-Рияде.

Ранее российская бригада судей уже работала на матче между «Аль-Хилялем» и «Аль-Насром» (2:1) 24 декабря 2015 года.

После 14 туров премьер-лиги «Аль-Хиляль» набрал 38 очков и лидирует в турнирной таблице. «Аль-Наср» занимает второе место с 34 очками.

В гонке бомбардиров чемпионата лидирует форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду — 15 голов, в тройке идут форварды «Аль-Хиляля» Александар Митрович (11) и Малком (9).

Малком обошел Бензема в гонке бомбардиров чемпионата Саудовской Аравии

Футбол
ФК Аль-Наср
ФК Аль-Хиляль
Сергей Карасев (судья)
Обсудить
Читайте также
Главный тренер «Краснодара» Ивич задал два вопроса судьям после матча с «Уралом»
Карпин: «Считаю ли правильным решение по Норманну? А я что? Трибунал ФИФА так решил»
Из-за затопления зала в аквариуме Севастополя погибло более 500 морских животных
ФСБ задержала жительницу Самары по подозрению в госизмене
HeadHunter сообщил о росте спроса на сотрудников с многозадачностью
Беженцы с Украины захотели остаться в Дании после окончания конфликта
Популярное видео
«Аль-Наср» — «Дамак»: видеообзор матча
«Аль-Таавун» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Аль-Охдуд» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Абха»: видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Шабаб»: видеообзор матча
«Аль-Таи» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
«Сельта» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
«Реал Сосьедад» — «Мальорка»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

«Аль-Ахли» сыграл вничью с «Аль-Шабабом»