В четверг, 24 августа «Эр-Рияд» сыграет с «Аль-Иттихадом» в рамках 3-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу сезона 2023 / 2024. Матч пройдет на стадионе принца Турки бин Абдель Азиза в Эр-Рияде. Стартовый свисток прозвучит в 21.00 по московскому времени.

Официальной трансляции в России не будет. Посмотреть видеотрансляцию матча можно с помощью Smart TV со скаченным приложением IPTV, которое позволяет выбрать подходящий сервис с каналами интерактивного телевидения. Также прямой эфир игры будет доступен на сайтах букмекерских компаний после прохождения регистрации.

Нелегально посмотреть матч «Эр-Рияд» — «Аль-Иттихад» бесплатно можно в соцсети «ВКонтакте».

Формальные события и статистика игры будут доступны на сайте «СЭ» в разделе «Матч-центр»