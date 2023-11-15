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Саудовская Аравия

Сегодня, 17:13

Гальярдо подпишет с «Аль-Иттихадом» контракт до лета 2025 года с опцией продления еще на 2 года

Руслан Минаев
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Тренер Марсело Гальярдо подпишет двухлетний контракт с «Аль-Иттихадом» — до лета 2025 года, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

В контракте есть опция продления до лета 2027 года, она доступна в течение 18 месяцев с момента подписания первого соглашения.

«Аль-Иттихад» обратился к кандидатуре 47-летнего аргентинца после отказа со стороны бывшего тренера «Вулверхэмптона» и «Реала» Хулена Лопетеги.

«Аль-Иттихад» 8 ноября объявил об увольнении главного тренера Нуну Эшпириту Санту. После 13 туров команда с 24 очками занимает пятое место в чемпионате Саудовской Аравии.

Марсело Гальярдо
Футбол
ФК Аль-Иттихад
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Гальярдо станет главным тренером «Аль-Иттихада» после отказа Лопетеги