Гальярдо подпишет с «Аль-Иттихадом» контракт до лета 2025 года с опцией продления еще на 2 года

Тренер Марсело Гальярдо подпишет двухлетний контракт с «Аль-Иттихадом» — до лета 2025 года, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

В контракте есть опция продления до лета 2027 года, она доступна в течение 18 месяцев с момента подписания первого соглашения.

«Аль-Иттихад» обратился к кандидатуре 47-летнего аргентинца после отказа со стороны бывшего тренера «Вулверхэмптона» и «Реала» Хулена Лопетеги.

«Аль-Иттихад» 8 ноября объявил об увольнении главного тренера Нуну Эшпириту Санту. После 13 туров команда с 24 очками занимает пятое место в чемпионате Саудовской Аравии.