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Саудовская Аравия

Сегодня, 21:41

Слуцкий сыграет против Роналду? Через месяц «Аль-Наср» встретится с «Шанхай Шэньхуа»

Александр Бобров
Шеф-редактор
Леонид Слуцкий.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Если бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий вместе с Олегом Яровинским приступит к работе в Китае и возглавит, как сообщил журналист Иван Карпов, «Шанхай Шэньхуа», то уже через месяц они вместе со своей новой командой сыграют против «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

Клуб из Саудовской Аравии планирует провести два товарищеских матча в Шэньчжэне. 24 января его соперником станет как раз «Шанхай Шэньхуа», а 28-го числа — «Чжэцзян».

Стоимость билетов сейчас варьируется от 380 до 4580 юаней (примерно от 50 до 600 евро).

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
ФК Шанхай Шеньхуа
Леонид Слуцкий
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