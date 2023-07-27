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Саудовская Аравия

Сегодня, 09:27

Малком не получил десятый номер в «Аль-Хиляле» из-за Мбаппе

Виталий Косик
Корреспондент
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Бразильский нападающий Малком не получил десятый номер в «Аль-Хиляле» из-за надежд руководства клуба подписать форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, сообщает журналист Бен Джейкобс.

Вчера, 26 июля, «Аль-Хиляль» объявил о переходе Малкома. Саудовский клуб опубликовал в своем Twitter-аккаунте видео с презентацией бразильца. Он будет играть за команду под 77-м номером.

Малком выступал за «Зенит» с августа 2019 года. Контракт с клубом из Санкт-Петербурга действовал до конца июня 2027 года. Всего на счету Малкома 42 гола и 24 результативные передачи в 109 матчах за «Зенит».

В феврале 2023 года 26-летний бразилец получил российское гражданство.

Килиан Мбаппе
Малком Филипе (Малком)
Футбол
ФК Аль-Хиляль
ФК Зенит
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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