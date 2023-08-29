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Саудовская Аравия

Сегодня, 08:28

Манчини: «Главная цель — чтобы сборная Саудовской Аравии выиграла Кубок Азии спустя 27 лет»

Алина Савинова
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Итальянский специалист Роберто Манчини назвал свою главную цель на посту главного тренера сборной Саудовской Аравии.

«Главная цель — выиграть Кубок Азии спустя 27 лет», — заявил Манчини.

Также он поделился мыслями в преддверии сентябрьских матчей сборной Саудовской Аравии.

«В течение следующих 10 дней важно познакомиться со всеми футболистами. Также за последние 10 дней мы посмотрели много видео о командах и игроках. У нас впереди четыре товарищеских матча до отборочного турнира ЧМ-2026, и времени достаточно», — добавил тренер.

27 августа стало известно, что Манчини возглавил сборную Саудовской Аравии. 13 августа 58-летний специалист покинул национальную команду Италии, которая под его руководством становилась чемпионом Европы в 2020 году, а также двукратным бронзовым призером Лиги наций УЕФА.

Источник: https://www.insideworldfootball.com/2023/08/28/mancini-takes-saudi-arabia-role-sets-sights-asian-cup-2023/
Роберто Манчини
Сборная Саудовской Аравии по футболу
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