Матч азиатской Лиги чемпионов «Сепахан» и «Аль-Иттихад» отменили из-за бюста генерала Сулеймани

Матч группового турнира азиатской Лиги чемпионов между иранским «Сепаханом» и «Аль-Иттихадом» отменили.

По информации Goal, причиной стал отказ клуба из Саудовской Аравии выступать на гостевом стадионе из-за бюста генерала Касема Сулеймани, который находился возле туннеля.

По данным источника, отношения между Ираном и Саудовской Аравией были напряженным из-за ряда политических разногласий. В частности, Сулеймани был под санкциями США из-за предполагаемого участия в заговоре с целью ликвидации посла Саудовской Аравии в США в 2011 году.

Как сообщает Goal, неизвестно, будет ли сыгран матч или «Аль-Иттихаду» присудят техническое поражение.