Божович — о трансферах: «Думаю, что Саудовская Аравия таким образом хочет стать хозяином чемпионата мира»

Бывший тренер клубов РПЛ Миодраг Божович в интервью «СЭ» высказал мнение о скупке Саудовской Аравией европейских футбольных звезд.

— В плане денег Саудовская Аравия появилась — половина европейских звезд туда рванула.

— Думаю, что они таким образом хотят стать хозяевами чемпионата мира. Показывают, что на футбол им ничего не жалко, и приглашают звезд, чтобы все увидели: у них серьезные намерения. Кстати, какое-то время назад я был одним из кандидатов в пару аравийских клубов, но не получилось.

Полностью интервью Миодрага Божовича можно прочитать на сайте «СЭ».