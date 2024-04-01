Неймар может вернуться в «Сантос» в 2025 году

Вингер «Аль-Хиляля» Неймар может вернуться в «Сантос» в следующем году, чтобы лучше подготовиться к чемпионату мира-2025, сообщает UOL.

По информации источника, у президента бразильского клуба хорошие отношения с родителями футболиста, которые могут помочь в оформлении трансфера.

В текущем сезоне 32-летний Неймар провел 5 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал 3 голевые передачи. Контракт игрока с клубом из Саудовской Аравии рассчитан до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.