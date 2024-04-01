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Саудовская Аравия

1 апреля, 20:15

«Аль-Ахли» — «Аль-Иттихад»: смотреть трансляцию матча лиги Саудовской Аравии

«Аль-Ахли» сыграет с «Аль-Иттихадом» в чемпионате Саудовской Аравии 1 апреля
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Карим Бензема.
Фото Reuters
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«Аль-Ахли» на своем поле проведет матч с «Аль-Иттихадом» в рамках 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии в понедельник, 1 апреля. Встреча пройдет на стадионе «Король Абдулла Спортс Сити» (Джедда, Саудовская Аравия). Начало — в 22:00 по московскому времени.

Ключевые события матча «Аль-Ахли» — «Аль-Иттихад» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажет онлайн-платформа «Okko Спорт» по платной подписке.

По итогам 25 туров чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Ахли» набрал 48 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Аль-Иттихад» с 46 баллами идет на 4-й строчке чемпионата Саудовской Аравии.

Полный календарь про лиги и турнирная таблица лиги в актуальном виде в сезоне 2023 / 2024 доступны на сайте «СЭ».

Футбол
ФК Аль-Ахли (Джидда)
ФК Аль-Иттихад
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